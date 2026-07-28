Winterthur - Sulzer hat im ersten Semester 2026 klar weniger Aufträge erhalten als in der Vorjahresperiode. Auch der Umsatz ging leicht zurück, wogegen der operative Gewinn erneut anzog. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden bestätigt. Der Auftragseingang nahm um 8,9 Prozent auf 1,79 Milliarden ab, organisch lag das Minus bei 3,9 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Für diesen Rückgang war die Division Chemtech verantwortlich, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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