St. Gallen - Das schweizerische Stimmvolk hat am 28. September 2025 die Vorlage für die Abschaffung des Eigenmietwertes gutgeheissen. Solange die Umsetzung jedoch noch nicht erfolgt ist, unterliegt der Eigenmietwert weiterhin der Besteuerung. Wann fällt der Eigenmietwert?Für die Wohneigentümer stellt sich die Frage, ab wann der Eigenmietwert final abgeschafft wird. Der Bundesrat hat am 1. April 2026 entschieden, das Inkrafttreten auf den 1. Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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