Zürich - Vor dem Hauptereignis zur Wochenmitte halten sich die Investoren an den Devisenmärkten weiter zurück. Am morgigen Mittwoch wird die US-Notenbank Fed nach dem europäischen Börsenschluss ihre aktuelle Zinsentscheidung verkünden. Die Mehrzahl der Marktteilnehmer geht weiterhin davon aus, dass sie die Zinsen nicht antasten wird. Laut dem Fed-Watch-Tool CME halten es immerhin knapp 38 Prozent der Beobachter für möglich, dass es zu einer Zinserhöhung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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