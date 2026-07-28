China soll erstmals eigene moderne DUV-Anlagen in Serie fertigen. Die Nachricht trifft ASML hart und stellt eine entscheidende Frage: Wie lange hält der technologische Vorsprung noch? Die ASML-Aktie ist am Montag kräftig eingebrochen. Zeitweise verloren die Papiere rund sieben Prozent und fielen auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Auslöser war ein Bericht von The Information über Fortschritte Chinas bei eigenen Anlagen für die Chipproduktion. Demnach hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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