Washington - Im Jahr 2025 haben Gäste aus dem In- und Ausland über die drei großen Online-Plattformen Airbnb, Booking und Expedia insgesamt 68,3 Millionen Übernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland gebucht. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.Gegenüber den Vorjahren sind Daten der Online-Plattform Tripadvisor demnach nicht mehr berücksichtigt. Trotz des Wegfalls dieser Daten verzeichneten die verbleibenden drei Online-Plattformen 13,0 Prozent mehr solcher Übernachtungen als im Jahr 2024. Das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 wurde 2025 deutlich übertroffen: Damals hatten in- und ausländische Gäste 37,2 Millionen Übernachtungen in Ferienunterkünften über die Plattformen (inklusive Tripadvisor) gebucht. Im Vergleich dazu lagen die Zahlen des Jahres 2025 um 83,4 Prozent höher.Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass der Trend zur vermehrten Buchung von Übernachtungen über Online-Plattformen die Daten im Jahresvergleich verzerren kann und nicht alleine auf ein verändertes Reiseverhalten zurückzuführen sein muss.Rund 94 Prozent der über die drei Online-Plattformen gebuchten Übernachtungen wurden in Ferienwohnungen oder -häusern von Beherbergungsbetrieben mit insgesamt weniger als zehn Betten angeboten. Oft stehen dahinter private Vermieter, die Unterkünfte im Nebenerwerb anbieten. Demgegenüber erfasst die amtliche Monatserhebung im Tourismus ausschließlich Übernachtungen in Betrieben mit mindestens 10 Betten. Die amtliche Tourismusstatistik weist für Ferienwohnungen und -häuser 97,0 Millionen Übernachtungen im Jahr 2025 aus. Von den 68,3 Millionen über die Plattformen gebuchten Übernachtungen sind 94 Prozent oder 64,1 Millionen nicht in der Tourismusstatistik erfasst.Die Zahl der über die drei Online-Plattformen gebuchten Übernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern von Gästen aus dem Inland stieg 2025 im Vergleich zu 2024 um 15,3 Prozent auf 48,5 Millionen. Der Zuwachs bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland fiel geringer aus. Sie stiegen um 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 19,8 Millionen. Auch das Vor-Corona-Niveau konnte der grenzüberschreitende Tourismus in Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland weit übertreffen: Die Zahl der gebuchten Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland lag 2025 um 44,2 Prozent über dem Wert des Jahres 2019. Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Inland war sogar 106,3 Prozent höher als vor der Pandemie.Die meisten Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland entfielen im Jahr 2025, wie schon im Vorjahr, mit 2,9 Millionen auf Gäste aus den Niederlanden. Auf Platz 2 folgte mit 2,1 Millionen Übernachtungen Polen, gefolgt von den USA mit 1,3 Millionen auf Platz 3. Die Top-5-Herkunftsländer im Jahr 2025 wurden wie im Vorjahr von Frankreich (1,3 Millionen Übernachtungen) und der Schweiz (1,1 Millionen) komplettiert.Über die drei Online-Plattformen wurden 2025 mit 10,6 Millionen die meisten Übernachtungen in Bayern gebucht, was einem Anteil von 15,5 Prozent an allen Übernachtungen entspricht. Es folgen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit jeweils 8,1 Millionen und Niedersachsen mit 8,0 Millionen Übernachtungen.Schaut man sich die Verteilung der Gäste aus dem In- und Ausland an, so sind einige Unterschiede zwischen den Bundesländern erkennbar. In Mecklenburg-Vorpommern wurden 92,3 Prozent der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland gebucht, gefolgt von Schleswig-Holstein mit 88,7 Prozent und Thüringen mit 83,8 Prozent. Im Gegensatz dazu entfielen in Berlin 67,7 Prozent aller Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 42,3 Prozent und Baden-Württemberg mit 40,8 Prozent.