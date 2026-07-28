Eine Analyse von Holzverbänden kommt zu dem Schluss, dass das Angebot an Sägenebenprodukten die stoffliche Nachfrage deutlich übersteigt. Daher gehe die geplante Priorisierung der stofflichen Verwertung vor der energetischen Holznutzung an den Marktverhältnissen vorbei. Die Bundesregierung plant die EEG-Vergütung für Strom aus Holz einzuschränken und will damit Vorgaben der EU-Richtlinie RED III in nationales Recht umsetzen. Damit soll die stoffliche Verwertung von Holz Vorrang vor der Verbrennung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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