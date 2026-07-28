Mex - Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst hat im ersten Halbjahr 2026 einen höheren Verlust erlitten als im Vorjahr. Umsatz und Auftragseingang gingen nach dem Einbruch im ersten Semester 2025 noch einmal zweistellig zurück. Der Umsatz reduzierte sich um 12 Prozent auf 590 Millionen Franken und der Auftragseingang um 11 Prozent auf 667 Millionen, wie das Westschweizer Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Volumen- und Preiseffekte haben dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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