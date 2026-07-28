Die weiter nachgebenden Energiepreise dürften dem DAX auch am zweiten Börsentag der Woche Auftrieb geben; das Rekordhoch von vor drei Wochen bei 25.900 Zählern bleibt im Blick. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX ein Plus von 0,24 Prozent auf 25.422 Punkte. Nach dem starken Rücksetzer der Preise für Rohöl und Gas am Vortag geben diese weiter nach. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel auf rund 87 US-Dollar. In der vergangenen Woche notierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär