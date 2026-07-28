Der Photovoltaik- und Windenergie-Zubau, Einspeisebeschränkungen, die wachsende Stromnachfrage durch Industrie und Rechenzentren, sinkende Kosten für Lithium-Ionen-Batterien, förderliche politische Rahmenbedingungen: All das lässt nach Einschätzung der US-Analysten von Global Data die installierte Batteriespeicher-Leistung von 2025 bis 2030 um durchschnittlich 42 Prozent im Jahr steigen. Waren dem neuen, kostenpflichtigen Report von Global Data zufolge Ende des letzten Jahres weltweit 225 Gigawatt Speicherleistung installiert, so soll der Wert bis 2030 auf 1. 300 Gigawatt steigen. Fast drei Viertel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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