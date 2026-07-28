Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.550 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW, am Ende FMC, Infineon und Qiagen.



"Die Börsen befinden sich aktuell in einem Spannungsfeld zweier Kräfte", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Auf der einen Seite wachse gerade die Hoffnung auf einen Deal zwischen den USA und dem Iran. Auf der anderen Seite steige die Angst vor einer zu weit gelaufenen KI-Rally. "An dieser Stelle hängt es von der Indexzusammensetzung ab, ob ein Index mehr von der Hoffnung auf Frieden profitiert oder mehr unter der KI-Angst leidet. Indizes mit hohen Halbleiter-Gewichten wie der Nasdaq 100 und der südkoreanische Kospi 200 stürzen gerade ab. Value-Indizes wie der Dax stehen dagegen auf der Gewinnerseite."



Der Dax hatte im gestrigen Handelsverlauf seinen fünfthöchsten Stand in diesem Jahr erreicht. Damit hat er die runde Marke von 25.000 ein gutes Stück hinter sich gelassen. "Wie zuletzt jedes Mal stellt sich jetzt die Frage, ob weitere Anschlusskäufer in den Markt kommen, die den deutschen Leitindex auf ein neues Hoch tragen können", so Altmann.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1373 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8793 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 86,55 US-Dollar; das waren 181 Cent oder 2,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur