Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an die Kursgewinne vom Wochenstart an und setzt den Rekordtrend fort. Die Entspannungssignale im Nahen Osten halten weiter an, allerdings bleibt die Lage fragil. Jedenfalls reagierte der Ölpreis mit einem deutlichen Rückgang, was die Märkte zusätzlich stützt. Von den Entspannungssignalen profitierten an der Wall Street denn auch die Standardwerte. Gleichzeitig setzte sich der Ausverkauf bei Halbleiteraktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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