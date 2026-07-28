Zürich - Mit der Einführung der Model & Object Properties API und des MCP-Servers öffnet Revizto sein Ökosystem. AECO-Unternehmen erhalten damit programmatischen Zugriff auf ihre Projektdaten und die Freiheit, die KI-Tools anzubinden, denen sie bereits vertrauen. Gleichzeitig behalten sie die vollständige Kontrolle über ihre Daten und die Wahl ihres KI-Anbieters. KI ist längst kein Zukunftsthema mehr. Sie wird bereits heute daran gemessen, ob sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab