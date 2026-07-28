EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RATIONAL AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die RATIONAL AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/
28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RATIONAL AG
|Siegfried-Meister-Straße 1
|86899 Landsberg am Lech
|Deutschland
|Internet:
|www.rational-online.com
|LEI Code:
|529900K139N6UFJ1A758
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2372640 28.07.2026 CET/CEST
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