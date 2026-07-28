Die Mercedes-Benz-Aktie reagiert auf die heutigen Quartalszahlen trotz einer gesenkten Umsatzprognose mit einem deutlichen Kurssprung. In der Spitze erreichte der Titel 47,97 € und damit nahezu punktgenau das in meiner letzten Analyse genannte Erholungsziel bei 47,89 €. Von dort kommt der Kurs bereits wieder zurück. Damit könnte der technische Konter zunächst ausgereizt sein. Punktlandung am Widerstand Mercedes-Benz erwartet für 2026 nun einen leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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