Mercedes-Benz hat heute für das zweite Quartal Zahlen vorgelegt, die besser ausgefallen sind als von vielen Analysten befürchtet. Dennoch zeigt das Bild, das der Stuttgarter Autobauer zeichnet, deutliche Risse, vor allem mit Blick auf China. China bleibt die offene Wunde Der Konzernumsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,3 Prozent auf 32,1 Milliarden €. Der Pkw-Absatz in China brach um 30 Prozent ein. Insgesamt verkaufte Mercedes rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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