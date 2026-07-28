Die SAP-Aktie hat ihre jüngste Schwächephase eindrucksvoll beendet und seit dem Korrekturtief bereits rund +19% an Wert gewonnen. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob die Trendwende nun nachhaltig gelungen ist oder ob die Erholung erneut auf Widerstand stößt. Welche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche jetzt wichtig sind und welche Signale RSI, MACD sowie die Elliott-Wellen liefern, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur SAP-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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