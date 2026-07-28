ASML Holding: Der 30-Prozent-Ausbauplan hinter dem anhaltenden Chip-Bedarf

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 1.150 2027/06: Basiswert ASML Holding
987,40 EUR 987,38 EUR -1,02% Basiswertkurs: 1.429,80 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Amsterdam, 27.07. Max Rendite 16,28% Discount in % 30,83% Abstand zum Cap in % -19,57% Max Rendite in % p.a. 18,04% p.a. Cap 1.150,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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