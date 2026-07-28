FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.07.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS MONY GROUP PRICE TARGET TO 250 (275) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 590 (560) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESTORE PLC PRICE TARGET TO 430 (380) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ADMIRAL GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ITV PRICE TARGET TO 85 (90) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENISHAW PT TO 5600 (4960) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS VESUVIUS TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 420 (500) PENCE - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16070 (16000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES TRAINLINE WITH 'BUY' - TARGET 350 PENCE - PEEL HUNT CUTS SABRE INSURANCE TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 200 (195) PENCE - PEEL HUNT STARTS ANGLO ASIAN MINING WITH 'BUY' - PRICE TARGET 568 PENCE - RBC RAISES PENSIONBEE TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 175 PENCE - RBC RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 800 (725) PENCE - 'SP' - ROTHSCHILD & CO REDBURN REINITIATES RIGHTMOVE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 610 PENCE
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