Paris - Zinedine Zidane ist zum neuen Trainer der französischen Fußballnationalmannschaft ernannt worden. Das teilte der Präsident des französischen Fußballverbands (FFF), Philippe Diallo, am Dienstag mit. Zidane, der seit seinem Abschied von Real Madrid im Jahr 2021 nicht mehr als Trainer arbeitete, galt schon lange als Favorit für diese Position.
Didier Deschamps, der die Équipe Tricolore seit 2012 betreute, trat nach der Weltmeisterschaft 2026 zurück, bei der Frankreich im Halbfinale gegen Spanien verlor. Unter Deschamps gewann Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 und erreichte das Finale 2022, welches im Elfmeterschießen verloren ging. Auch das Finale der Europameisterschaft 2016 auf heimischem Boden ging verloren.
Zidane hat als Spieler 108 Länderspiele für Frankreich absolviert und 31 Tore erzielt. Er war Teil der Mannschaft, die 1998 die Weltmeisterschaft und 2000 die Europameisterschaft gewann.
Didier Deschamps, der die Équipe Tricolore seit 2012 betreute, trat nach der Weltmeisterschaft 2026 zurück, bei der Frankreich im Halbfinale gegen Spanien verlor. Unter Deschamps gewann Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 und erreichte das Finale 2022, welches im Elfmeterschießen verloren ging. Auch das Finale der Europameisterschaft 2016 auf heimischem Boden ging verloren.
Zidane hat als Spieler 108 Länderspiele für Frankreich absolviert und 31 Tore erzielt. Er war Teil der Mannschaft, die 1998 die Weltmeisterschaft und 2000 die Europameisterschaft gewann.
© 2026 dts Nachrichtenagentur