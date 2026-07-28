Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Dienstag zwar auf Rekordjagd, die Avancen fallen aber etwas zurückhaltender aus als noch zu Wochenbeginn. Die Erleichterung über die anhaltende Entspannung im Nahen Osten stützt weiterhin. «Der Markt klammert sich derzeit an jedes Signal, das auf eine diplomatische Lösung zwischen Washington und Teheran hindeutet», beschreibt ein Händler das Markt-Sentiment. «Nach den geopolitischen Turbulenzen der vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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