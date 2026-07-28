Berlin - Die Grünen fordern die Union auf, eine Änderung des Diskriminierungsverbots im Grundgesetz zu unterstützen. "Es ist Zeit, zu handeln", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).
Haßelmann wies darauf hin, dass ihre Partei sich schon seit Jahren für eine Ergänzung des Artikel 3 im Grundgesetz um das Merkmal sexuelle Identität einsetze. "Das ist dringend notwendig, denn queere Menschen sind immer mehr Hass und Gewalt ausgesetzt", so Haßelmann.
"Es wird versucht, ihre Sichtbarkeit zurückzudrängen. Bislang fanden unsere Initiativen zur Änderung des Grundgesetzes nicht die notwendige Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag."
Haßelmann wies darauf hin, dass ihre Partei sich schon seit Jahren für eine Ergänzung des Artikel 3 im Grundgesetz um das Merkmal sexuelle Identität einsetze. "Das ist dringend notwendig, denn queere Menschen sind immer mehr Hass und Gewalt ausgesetzt", so Haßelmann.
"Es wird versucht, ihre Sichtbarkeit zurückzudrängen. Bislang fanden unsere Initiativen zur Änderung des Grundgesetzes nicht die notwendige Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag."
© 2026 dts Nachrichtenagentur