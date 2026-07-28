Das Bundeswirtschaftsministerium will die EEG-Einspeisevergütung für kleine Photovoltaik-Anlagen beenden und die Einspeisung auf 50 Prozent der Leistung begrenzen. Das Solar Cluster Baden-Württemberg schlägt nun eine praxistaugliche Marktintegration vor, die die Solar-Einspeisung nur bei negativen Strompreisen abregelt. Das Bundekabinett will die Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) Ende Juli auf den Weg bringen. Danach folgen die Beratungen im Bundestag. Im Rahmen der Länder- und Verbändeanhörung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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