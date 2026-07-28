München (ots) -Joyn baut sein kostenloses Streaming-Angebot weiter aus und festigt die Zusammenarbeit mit einem starken Partner: Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1-Gruppe und Warner Bros. Discovery setzen ihre Partnerschaft langfristig fort. Darüber hinaus stehen ab sofort auch neun neue On-Demand-Channels bei Joyn zur Verfügung.Die neuen Channels bieten Zuschauenden ein breites Spektrum an beliebten Non-Fiction-Formaten - von Abenteuer und Crime bis hin zu Reality, Dating und Doku. Alle neun Channels sind bei Joyn kostenlos abrufbar. Die neuen Inhalte stehen langfristig sowohl im Live-TV-Bereich als auch innerhalb der Sender-Mediatheken von TLC und DMAX on Demand zur Verfügung.Die neuen On-Demand-Channels bei Joyn im ÜberblickDMAX BlaulichtSerien rund um Feuerwehr, Polizei und Rettungseinsätze, darunter "112: Feuerwehr im Einsatz", "Notaufnahme: Samstagnacht" und "Helden der Lüfte"DMAX MotorAlles für die, die starke Motoren lieben: von "American Chopper" über "Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz" bis hin zu "Titanen aus Stahl"DMAX SchatzsucherHier gibt es die wahren Jäger der verlorenen Schätze mit "Goldrausch in Alaska", "Goldtaucher der Beringsee" und "Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien"DMAX MacherDiese Programme zeigen Menschen, die ans Limit gehen, unter anderem bei "Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas", "Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia" und "Kings of Cash - Die Pfandleiher"TLC CrimeMit TLC Crime wohlig-gruselige True-Crime-Schauer über den Rücken rieseln lassen: "Tödliche Stille", "Evil - Gesichter des Bösen" und "Abgründe - Unfassbare Verbrechen", u.v.m.TLC MysteryDas Übernatürliche wartet mit Formaten wie "Ghost Adventures", "Spooked: Geisterjagd in Irland" und "72 Stunden im Geisterhaus"Dating ohne GrenzenDieser Channel lässt die Herzen höher schlagen mit jeder Menge Folgen von "In 90 Tagen zum Altar" und den dazu gehörenden Spin-OffsNaked SurvivalÜberleben in der Wildnis, pur und ungefiltert mit "Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis" und "Naked Survival XXL"Mein Leben mit 300 kgHier finden die Zuschauer:innen Inhalte rund um die Doku-Serie "Mein Leben mit 300 kg" aber auch "Eine schrecklich schwere Familie"Pressekontakt:Eva GradlCvD Communications JoynTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127eva.gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6322811