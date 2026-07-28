Die Haftreibung von Unterkonstruktionen bei Photovoltaikanlagen ist ein zentraler Aspekt der Lagesicherung. Sie bestimmt, inwieweit horizontale Kräfte aus Wind- und Schneelasten sicher über die Auflagerflächen in die Dachscheibe abgeleitet werden können. Da Photovoltaikanlagen oft ohne Verankerung installiert werden, ist das Produkt aus Anlagengewicht (inklusive Ballastierung) und Reibung entscheidend dafür, ob sich die Anlage unter Windeinfluss bewegen kann. In diesem Artikel werden die mechanischen Grundlagen der Haftreibung, relevante Einflussfaktoren sowie deren Bedeutung für die Standsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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