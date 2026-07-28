In Berlin gibt es bereits einige Nahwärme-Initiativen, die Mitstreiter:innen suchen, um gemeinsam Lösungen für ihre Wärmeversorgung zu entwickeln. Eine große Hürde für die Initiativen ist die Finanzierung von Gutachten und Machbarkeitsstudien, um aus ersten Ideen konkrete Lösungen zu entwickeln. Rund ein Fünftel der beheizten Fläche in Berlin eignet sich laut der kommunalen Wärmeplanung für Quartierswärmenetze. Dort könnten kleinere Nahwärmenetze mit Abwärme, Geothermie, Solarthermie oder anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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