Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag erneut zugelegt und damit vom weiteren Rückgang der Ölpreise profitiert. Vor wichtigen Quartalszahlen in den USA war allerdings eine gewisse Zurückhaltung spürbar. In den kommenden Tagen legen mit Microsoft, Meta, Apple und Amazon unter anderem vier wichtige Tech-Konzerne ihre Quartalszahlen vor. «Nach den ersten Rissen im KI-Boom dürften genau diese Zahlen den Takt für die Börsen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab