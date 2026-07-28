Wiesbaden - Die nächste Hitzewelle rollt auf Deutschland zu. Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch Warnungen vor extremer Hitze zunächst für Teile aller westdeutschen Bundesländer herausgegeben.



In Köln und Stuttgart werden am Mittwoch bis zu 35 Grad erwartet. In Hamburg werden es immerhin 32 Grad, in München wahrscheinlich bis zu 33 Grad sein, an Mittel- und Oberrhein sowie dem Rhein-Main und Rhein-Neckarraum sogar bis zu 38 Grad.



Für den Osten wird derzeit noch nicht offiziell gewarnt, hier sind es am Mittwoch "nur" um die 30 Grad oder wenig darüber, einen Tag später, am Donnerstag, werden dann aber auch hier bis zu 37 Grad erwartet, und auch im Westen wird es dann noch heißer als schon am Mittwoch.



Anschließend soll es in einigen Teilen des Landes teils heftige Schauer und Gewitter geben, die aber auch wieder Abkühlung bringen.





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