PayPal hat geliefert. Der Bezahldienstleister hat vor US-Börsenstart seine Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgestellt. Und diese können sich sehen lassen. Doch es gibt auch Wermutstropfen. Ein weiterer Aspekt bleibt vorerst offen, steht aber im restlichen Tagesverlauf im Blickpunkt.Kurz und knapp• Erwartungen geschlagen: 1,38 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie und 8,68 Milliarden Dollar Umsatz.• Operativ solide: Zahlungsvolumen plus zehn Prozent, Transaktionsmarge in Dollar plus ein Prozent.• Jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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