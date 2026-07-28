© Foto: Jenny Kane - picture alliance / APCoca-Cola wächst im zweiten Quartal kräftig, steigert Gewinn und Absatz und hebt die Jahresprognose an. Besonders eine Marke legt stark zu.Coca-Cola hat im zweiten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Getränkekonzern erhöhte zudem seine Jahresprognose. Rückenwind lieferten vor allem das starke Absatzwachstum und die hohe Nachfrage nach zuckerfreien Produkten. Die Anleger reagierten positiv auf die Zahlen: Die Coca-Cola-Aktie legte vorbörslich um 3,75 Prozent auf 87,25 US-Dollar zu (Stand 13:25 Uhr MESZ). Umsatz und Gewinn ziehen kräftig an Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar. Organisch legten die Erlöse um 6 Prozent zu. Das …
Enthaltene Werte: US1912161007Den vollständigen Artikel lesen
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