Der Erneuerbare-Ausbau macht Staaten resilienter, weil die Abhängigkeit von Importen fossiler Energieträger sinkt. In welchem Maße das in der EU möglich ist, hat das Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mit Hauptsitz in den USA jetzt untersucht. Danach hat die EU ihren Gasbedarf zwischen 2021 und 2024 um 20 Prozent reduziert, so IEEFA-Analystin Ana Maria Jaller-Makarewicz. Als Gründe dafür nennt sie vor allem den Photovoltaik- und Windenergie-Ausbau sowie die Installation von Wärmepumpen. In diesem Zeitraum installierten die EU-Staaten 146 Gigawatt Photovoltaik-Leistung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland