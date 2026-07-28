Eine Umfrage im Auftrag von Zendure kommt zu dem Ergebnis, dass Vorschriften, Mietverhältnisse und eine als kompliziert empfundene Installation den Einstieg in die Photovoltaik ausbremsen. Zendure, Anbieter von Balkonkraftwerken, hat die Marktforscher von Arlington Research zu einer Umfrage zur Kaufentscheidung bei Photovoltaik-Anlagen beauftragt. Das Marktforschungsunternehmen hat 835 Personen in Deutschland im Dezember 2025 befragt. "Solar ja, aber bitte ohne Regelchaos und Installationsstress", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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