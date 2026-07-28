© Foto: Ted S. Warren/AP/dpaBoeing liefert mehr Jets aus, erzielt wieder freien Mittelzufluss und meldet einen Rekordauftragsbestand von 715 Milliarden US-Dollar. Trotz höherem Verlust steigt die Aktie. Ist die Wende geschafft?Boeing hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 24,6 Milliarden US-Dollar erzielt. Der Verlust lag nach den offiziellen Rechnungslegungsstandards bei 0,67 US-Dollar je Aktie. Bereinigt verlor der Flugzeugbauer 0,76 US-Dollar je Aktie. Der operative Mittelzufluss erreichte 1,4 Milliarden US-Dollar. Der freie Mittelzufluss lag bei 600 Millionen US-Dollar. Höhere Auslieferungen im zivilen Geschäft und eine günstige Entwicklung des Betriebskapitals stützten die Zahlen. Der gesamte Auftragsbestand …
Enthaltene Werte: US0970231058Den vollständigen Artikel lesen
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