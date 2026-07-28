Von Valentin Vigier, Leiter ESG-Research bei LFDE Paris / Frankfurt - Der für diese Jahr befürchtete "Super El Niño" sollte als Warnsignal betrachtet werden. Es erinnert daran, dass die Anpassung der Unternehmen an den Klimawandel nach wie vor eine der zentralen Herausforderung darstellt. Globale Lieferketten, Inflation und Finanzmärkte sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Auswirkungen. In ihren Prognosen vom Juni dieses Jahres beziffert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab