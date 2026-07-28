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HELIOS SOLAR AG platziert weitere vier Millionen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionellen Investor in Asien



28.07.2026 / 14:47 CET/CEST

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Die HELIOS SOLAR AG ("HELIOS" oder die "Gesellschaft"; ISIN: DE000A42D2N5, WKN: A42D2N, Börsenkürzel: HE8) gibt bekannt, dass es der Gesellschaft gelungen ist, eine weitere Privatplatzierung vorzunehmen. Dabei wurden vier Millionen Aktien zu einem Preis von je vier Euro je Aktie an einen institutionellen Investor in Asien privat platziert. Bei den privat platzierten Aktien handelt es sich um nicht bezogene Aktien aus dem zuvor im Rahmen des IPO erfolgten öffentlichen Angebot. Der IPO ist am heutigen Tage mit Handelsaufnahme im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) vollzogen worden.

Kontakt

Maximilian Fischer, Head of Investor Relations, E-Mail: max@heliospv.net

Manuel Taverne, Co-Head of Investor Relations, E-Mail: m.taverne@max-em.de

Über die HELIOS SOLAR AG (www.heliossolarag.com)

Die HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Schwerpunkt auf den attraktiven Wachstumsmärkten Asiens und Europas. Die Gesellschaft entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt dabei sowohl den Verkauf fertig entwickelter Projekte als auch den selektiven Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios mit langfristigen Erträgen. Mit ihrer internationalen Expertise und ihrer regionalen Marktpräsenz ist HELIOS darauf ausgerichtet, vom weltweit beschleunigten Ausbau der Solarenergie nachhaltig zu profitieren.



DISCLAIMER / WICHTIGE INFORMATIONEN Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der HELIOS SOLAR AG (die "Gesellschaft" oder "HELIOS") dar und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Das Angebot und die Zulassung zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgten ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 2. Juni 2026 (der "Prospekt") und eines ersten Nachtrags zum Prospekt vom 26. Juni 2026 (der "Nachtrag"), jeweils gebilligt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags erfolgen. Der Prospekt und der Nachtrag sind auf der Webseite der Gesellschaft (https://www.heliossolarag.com/ unter der Kategorie "IPO") kostenfrei erhältlich. Die Billigung des Prospekts und des Nachtrags durch die BaFin darf nicht als Befürwortung der Emittentin oder der Qualität der Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten beachten, dass die BaFin den Prospekt und den Nachtrag lediglich hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz geprüft hat. Anleger sollten den Prospekt einschließlich des Nachtrags vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.



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