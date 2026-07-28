EQS-News: HELIOS SOLAR AG / Schlagwort(e): Börsengang/Sonstiges

Bell Ringing Ceremony in Frankfurt: HELIOS SOLAR AG feiert erfolgreichen Börsenstart (News mit Zusatzmaterial)



28.07.2026 / 14:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, JAPAN, KANADA, NEUSEELAND ODER AUSTRALIEN ODER EINER RECHTSORDNUNG, IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG. Frankfurt am Main, 28. Juli 2026 - Mit der traditionellen Bell Ringing Ceremony an der Frankfurter Wertpapierbörse hat die HELIOS SOLAR AG heute ihren Börsenstart im regulierten Markt (General Standard) feierlich eingeläutet. Der erste Kurs für die 30,4 Mio. zum Handel zugelassenen Aktien wurde mit 4,15 Euro festgestellt. Damit wird das Unternehmen am Markt mit 126,2 Mio. Euro bewertet. Im Anschluss entwickelte sich die Aktie erfreulich und notierte im frühen Handel stabil über dem Emissionspreis von 4,00 Euro. Der positive erste Kursverlauf unterstreicht das Interesse der Investoren an der Wachstumsstrategie und den Zukunftsaussichten der Gesellschaft. Die Bell Ringing Ceremony wurde von den Vorstandsmitgliedern der HELIOS SOLAR AG gemeinsam mit Vertretern der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnet und markiert den offiziellen Beginn der laufenden Börsennotierung. "Die Börsennotiz in Frankfurt markiert für die HELIOS SOLAR AG einen bedeutenden Meilenstein. Der erfolgreiche Start und die positive Kursentwicklung nach Handelsaufnahme bestätigen das Vertrauen des Kapitalmarktes in unser Geschäftsmodell und unsere langfristige Strategie. Wir sehen den Börsengang als Fundament, um unsere Wachstumspläne konsequent umzusetzen und den Ausbau nachhaltiger Energieprojekte, zukünftig auch in Europa, weiter voranzutreiben", erklärt Ong Thuan Ming, CEO der HELIOS SOLAR AG. Über das Geschäftsmodell der HELIOS SOLAR AG

Die HELIOS SOLAR AG versteht sich nicht als klassischer Solarprojektentwickler, sondern als integrierte Technologie- und Solarplattform. Das Geschäftsmodell basiert auf drei strategischen Wachstumsfeldern: Virtual Power Purchase Agreements (VPPA), einem großflächigen Solarpark-Portfolio sowie dem digitalen StarPoints-Ökosystem. Über langfristige Stromlieferverträge (VPPA) versorgt Helios Unternehmen mit erneuerbarer Energie über das öffentliche Stromnetz und schafft damit eine flexible Alternative zu klassischen Dachanlagen. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen großskalige Solarparks als langfristige Erzeugungsbasis für die Versorgung industrieller Kunden und den regionalen Energiehandel. Ergänzt wird das Angebot durch das StarPoints-Ökosystem, das nachhaltiges Verhalten belohnt und Kunden, Energieverbrauch sowie digitale Mehrwertdienste miteinander vernetzt. Mit dieser Kombination aus Energieerzeugung, Stromvermarktung und digitalen Plattformlösungen positioniert sich die HELIOS SOLAR AG als integrierter Anbieter für die Energiewende in Südostasien und darüber hinaus. Kontakt

Maximilian Fischer, Head of Investor Relations, E-Mail: max@heliospv.net

Manuel Taverne, Co-Head of Investor Relations, E-Mail: m.taverne@max-em.de Über die HELIOS SOLAR AG (www.heliossolarag.com) Die HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Schwerpunkt auf den attraktiven Wachstumsmärkten Asiens und Europas. Die Gesellschaft entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt dabei sowohl den Verkauf fertig entwickelter Projekte als auch den selektiven Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios mit langfristigen Erträgen. Mit ihrer internationalen Expertise und ihrer regionalen Marktpräsenz ist HELIOS darauf ausgerichtet, vom weltweit beschleunigten Ausbau der Solarenergie nachhaltig zu profitieren. Wichtige Hinweise Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der HELIOS SOLAR AG (die "Gesellschaft" oder "HELIOS") dar und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien oder an oder für Rechnung von in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur verteilt und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATRs) sind und die zudem (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (u.a. "high net worth companies", "unincorporated associations"), oder (iii) Personen sind, an die diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig verbreitet werden darf (alle diese Personen zusammen "relevante Personen"). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen; Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich auf sie verlassen. Das Angebot und die Zulassung zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgen ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 2. Juni 2026 (der "Prospekt") und eines ersten Nachtrags zum Prospekt vom 26. Juni 2026 (der "Nachtrag"), jeweils gebilligt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags erfolgen. Der Prospekt und der Nachtrag sind auf der Webseite der Gesellschaft (https://www.heliossolarag.com/ unter der Kategorie "IPO") kostenfrei erhältlich. Die Billigung des Prospekts und des Nachtrags durch die BaFin darf nicht als Befürwortung der Emittentin oder der Qualität der Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten beachten, dass die BaFin den Prospekt und den Nachtrag lediglich hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz geprüft hat. Anleger sollten den Prospekt einschließlich des Nachtrags vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort", "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder anderen Varianten oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von HELIOS, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die Strategien und die Branche, in der HELIOS tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien von HELIOS und der Branche, in der HELIOS tätig ist, sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der HELIOS tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität oder die Finanzlage von HELIOS oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Die Gesellschaft, der die Angebotsaktien zur Verfügung stellende Aktionär ("Aktionär") und die Small & Mid Cap Investmentbank AG (die "Bank") lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Die Bank handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die Gesellschaft und den Aktionär und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt die Bank gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft und dem Aktionär keine Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Die Bank und deren verbundene Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren. In Verbindung mit dem Angebot können die Bank und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere der Gesellschaft gezeichnet oder gekauft haben. In dieser Rolle können sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte Investitionen im Rahmen des Angebots oder aus anderen Gründen für eigene Rechnung halten, erworben haben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt alle Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Bank und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können die Bank oder deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abgeschlossen haben, im Rahmen derer die Bank (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Bank beabsichtigt nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, außer im Einklang mit etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen. Die Bank und/oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem Namen handelnde Personen haben in der Vergangenheit im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftsbank-, Investmentbank-, Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften mit HELIOS und/oder dem Aktionär oder mit diesen verbundenen oder im Wettbewerb stehenden Parteien durchgeführt und können dies auch in Zukunft tun, wofür sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten haben und künftig erhalten können. Weder die Bank noch ihre Vertreter übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder geben eine Zusicherung oder Garantie ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher anderer Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zur Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen. Ende der Mitteilung Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Bell Ringing Helios Solar AG (Credit:martinjoppen.de)

Datei: Bell Ringing Helios Solar AG (Credit:martinjoppen.de)





28.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News