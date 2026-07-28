Die Vodafone-Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich erholt. Notierte sie im Vorjahr noch bei rund 0,80 €, liegt der Kurs am Dienstag bei etwa 1,42 €. Für zusätzlichen Rückenwind sorgte zuletzt der Einstieg eines neuen Großaktionärs. Doch rechtfertigt dieser bereits die gestiegenen Erwartungen? Neuer Großaktionär Mitte Juli wurde bekannt, dass Vodafone einen neuen Ankeraktionär erhält. Der bisherige Großaktionär e& (Emirates Telecommunications ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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