In einem Solarpark in der zentralspanischen Gemeinde Puertollano ist am vergangenen Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Das Feuer erfasste eine Fläche von etwa 90 Hektar. Bei der Bekämpfung kamen Löschkräfte aus Kastilien-La Mancha, Andalusien und Extremadura zum Einsatz. Zum Zeitpunkt des Vorfalls, gegen 13:00 Uhr, arbeiteten drei Menschen an der Anlage. Sie versuchten, das zunächst noch kleine Feuer einzudämmen. Einer von ihnen, ein 51-jähriger Mann, erlitt Verbrennungen und wurde zunächst von einem Rettungswagen versorgt. Später brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus von Getafe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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