Unilever hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal ein starkes Signal geliefert. Die Aktie legte nach der Veröffentlichung deutlich zu, weil der Konzern nicht nur über Preise gewachsen ist. Entscheidend war das klare Mengenwachstum.• Unilever beschleunigte das bereinigte Umsatzwachstum im zweiten Quartal auf 5,8 Prozent.• Davon kamen 5,5 Prozentpunkte aus Volumenwachstum.• Das Management traut sich für 2026 nun die volle Zielspanne von 4 bis 6 Prozent Wachstum zu.Das ist der wichtigste Punkt: Die Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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