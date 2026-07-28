München - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder steht angeblich nicht mehr als Kandidat für das Amt des Kanzlers zur Verfügung. "Dieses Kapitel ist abgeschlossen", sagte Söder dem "Handelsblatt" für dessen Mittwochausgabe. "Die Frage stellt sich heute nicht - und sie wird sich auch in Zukunft nicht mehr stellen", sagte er.



Eine erneute Spitzenkandidatur bei der bayerischen Landtagswahl 2028 kann sich der Parteichef aber durchaus vorstellen. "Ich freue mich, mit voller Kraft für Bayern arbeiten zu dürfen. Wenn Partei und Bürger es wollen, mache ich gerne weiter", sagte Söder.



Auf die Frage, warum er seine frühere Forderung für eine Begrenzung der Amtszeit auf zehn Jahre nicht mehr aufrecht erhält, sagte der CSU-Politiker: "Ich hatte es damals im Landtag angeboten - die Parteien wollten es nicht." Mittlerweile macht ihm die Kleinpartei ÖDP in Bayern Ärger, die eine Volksabstimmung über eine solche Amtszeitbegrenzung durchsetzen will. Hätte sie damit am Ende Erfolg, könnte Söder 2028 nicht mehr antreten.





© 2026 dts Nachrichtenagentur