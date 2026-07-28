© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoEine britische Politikerin verklagt Elon Musks KI-Unternehmen xAI wegen gefälschter sexualisierter Bilder. Der Fall könnte die gesamte Branche treffen.Die britische Labour-Abgeordnete Jess Asato verschärft ihren Rechtsstreit mit Elon Musks KI-Unternehmen xAI. Sie will gerichtlich durchsetzen, dass der Chatbot Grok künftig keine manipulierten und sexualisierten Bilder von ihr mehr erzeugen kann. Asato hat beim High Court in London Klage wegen des Missbrauchs privater Informationen und mutmaßlicher Verstöße gegen britisches Datenschutzrecht eingereicht. Sie fordert Schadenersatz und eine gerichtliche Anordnung, die xAI zu "wirksamen und dauerhaften technischen Maßnahmen" verpflichten soll. …
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