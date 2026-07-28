New York - Der Technologiekonzern Apple ist an der Börse erstmals mehr als 5 Billionen US-Dollar wert gewesen. Der Kurs der Aktie stieg am Dienstag um bis zu knapp zwei Prozent auf das Rekordhoch von 342,89 Dollar - damit war der iPhone-Hersteller mehr als fünf Billionen Dollar wert. Inzwischen liegt der Kurs mit rund 338 Dollar nur leicht über dem Wert vom Montagabend und auch die Marktkapitalisierung lag wieder etwas unter der runden Marke. Da ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab