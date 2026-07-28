New York - Die New Yorker Nasdaq-Börse entkommt auch am Dienstag nicht den jüngsten Turbulenzen im Chipsektor. Während der stärker mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dank einiger guter Quartalsberichte auf den dritten positiven Handelstag in Folge zusteuert, treiben KI-Profiteure den Anlegern immer mehr die Sorgenfalten auf die Stirn. Der Dow kam nach einer Handelsstunde mit 52.608 Punkten auf ein Plus von 0,9 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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