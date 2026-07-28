Der weltweite Halbleiter-Sektor schlittert tief in die Krise: Der Philadelphia Semiconductor Index ist mit über 21 Prozent Minus in einen technischen Bärenmarkt gerutscht. Während Branchengrößen wie Micron und SK Hynix bereits massiv einbrechen, geraten jetzt auch die beiden unangefochtenen KI-Lieblinge Nvidia und AMD unter extremen Verkaufsdruck. Anleger wandeln ihre Euphorie zunehmend in Panik um - die Angst vor überhitzten Bewertungen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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