Der DAX-Titel Siemens Energy sorgt für hitzige Diskussionen. Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn rund 20 Prozent im Plus liegt, korrigierte der Kurs auf Monatssicht um kräftige 13 Prozent. Anleger fragen sich nun, ob der jüngste Rücksetzer eine günstige Einstiegschance bietet oder ob dem Energietechnik-Konzern vorerst die Puste ausgeht.Kursziele zwischen 130 und 235 EuroSelten war sich die Analystengemeinde bei einem DAX-Wert so uneinig: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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