Zürich - Der Fußball-Weltverband Fifa bereitet laut Medienberichten den Einstieg externer Investoren vor. Es solle eine neue Gesellschaft mit dem Namen "Fifa Forward Enterprise" gegründet werden, über die Medien-, Übertragungs- und Sponsoringrechte gebündelt vermarktet werden, berichteten am Dienstag verschiedene US-Medien.



Und in diese Vermarktungsgesellschaft sollen offenbar auch private Akteure investieren können - wenn auch vorerst nur mit einer Minderheitsbeteiligung. Ziel sei es demnach, bei einer Bewertung von 20 Milliarden US-Dollar vorerst ungefähr vier Milliarden Dollar von Investoren einzusammeln. Zu den möglichen Geldgebern zählt demnach eine US-Investmentgesellschaft.



Mit dem Schritt würde der Weltverband erstmals in seiner Geschichte externe Investoren an seinen kommerziellen Vermögenswerten beteiligen. Hintergrund ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Sportrechten.



Nach den derzeit diskutierten Plänen sollen Investoren keine regelmäßigen Dividenden oder Ausschüttungen erhalten. Stattdessen würde sich ihre Rendite aus einer möglichen Wertsteigerung der Gesellschaft ergeben. Gewinne könnten demnach erst durch einen späteren Verkauf der Beteiligung realisiert werden.



Die Fifa will die Erlöse aus dem Deal nach Angaben aus dem Umfeld der Verhandlungen überwiegend über das Förderprogramm "Fifa Forward" an ihre Mitgliedsverbände weiterleiten. Das Programm finanziert weltweit Projekte zur Entwicklung des Fußballs.



Die Weltmeisterschaft gilt als mit Abstand wichtigste Einnahmequelle des Verbands und erzielt regelmäßig hohe Erlöse. Eine offizielle Stellungnahme der Fifa lag zunächst nicht vor.





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