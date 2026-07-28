Alrington - Weitere Mehrkosten für den nächsten Präsidenten-Jet Air Force One haben den kriselnden Flugzeugbauer Boeing auf seinem Erholungskurs zurückgeworfen. Im zweiten Quartal blieb der US-Konzern auch deshalb tief in den roten Zahlen. Allerdings lag der Verlust mit 428 Millionen US-Dollar (376 Mio Euro) etwa 30 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Tagesgeschäft sprudelten die Einnahmen dank gestiegener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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