Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax weiter zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss standen 25.464 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal und damit 0,4 Prozent mehr als bei Vortagesschluss.



Für allgemeine Freude sorgten weiter nachlassende Energiepreise angesichts der aktuellen relativen Ruhe im Iran-Konflikt: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 85,73 US-Dollar, das waren 263 Cent oder 3,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Damit verbunden ist die Hoffnung der Börsianer, dass die Inflationsraten nicht weiter zulegen und die Zentralbanken von weiteren Zinserhöhungen absehen.



Papiere von SAP und Zalando setzten sich am Dienstag an die Spitze der Kursgewinner und legten bis kurz vor Handelsende um die fünf Prozent zu. Abverkauft wurden Papiere von Siemens Energy, die zu diesem Zeitpunkt um die sieben Prozent nachgaben, Anteilsscheine von Infineon war rund sechs Prozent günstiger zu haben.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1396 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8775 Euro zu haben.





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