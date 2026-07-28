Berlin - Nach dem Anschlag auf den Berliner "Christopher Street Day" sollen Unbekannte Sachbeschädigung an einem Gedenkort verübt haben.
Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte ein Zeuge am Ahornsteig "eine zerstörte Vase und ein mutmaßlich angezündetes Herz aus Pappe", wie es hieß. Die Sachbeschädigung sei gegen 13:50 Uhr angezeigt worden. Die weiteren Ermittlungen hat laut Mitteilung der Behörden der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.
Bei dem Anschlag am Samstagabend war der 21-jährige Abdul B. mit einem Fahrzeug durch den Tiergarten gefahren, wo sich viele CSD-Teilnehmer aufhielten, offenbar mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu überfahren. Nachdem er gegen einen Baum gekracht war, ging er auch noch mit einer Machete auf Menschen los. Eine Frau starb, 31 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Angreifer wurde am Sonntag im Zuge eines Polizeieinsatzes erschossen.
Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte ein Zeuge am Ahornsteig "eine zerstörte Vase und ein mutmaßlich angezündetes Herz aus Pappe", wie es hieß. Die Sachbeschädigung sei gegen 13:50 Uhr angezeigt worden. Die weiteren Ermittlungen hat laut Mitteilung der Behörden der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.
Bei dem Anschlag am Samstagabend war der 21-jährige Abdul B. mit einem Fahrzeug durch den Tiergarten gefahren, wo sich viele CSD-Teilnehmer aufhielten, offenbar mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu überfahren. Nachdem er gegen einen Baum gekracht war, ging er auch noch mit einer Machete auf Menschen los. Eine Frau starb, 31 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Angreifer wurde am Sonntag im Zuge eines Polizeieinsatzes erschossen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur