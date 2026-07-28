© Foto: CFOTO - CFOTOSpeicherchip-Aktien wie Micron und Sandisk stürzen am Dienstag weiter ab. Sorgen um KI-Finanzierung und chinesische Konkurrenz treiben den Ausverkauf in der Halbleiterbranche an.Die Aktien der großen Speicherchip-Hersteller geraten am Dienstag erneut massiv unter Druck. Micron verliert im frühen US-Handel rund 8 Prozent, Western Digital büßen 9 Prozent ein. Die Papiere von Speicherchip-Überflieger Sandisk crashen sogar um 13 Prozent. Bereits am Montag hatte der KI-Handel deutliche Blessuren erlitten. Sandisk war um rund 11 Prozent eingebrochen, AMD verlor mehr als fünf Prozent. Micron kam mit einem Minus von 2,3 Prozent noch vergleichsweise glimpflich davon. Sandisk befindet sich bereits …
Enthaltene Werte: US5951121038,US67066G1040,US9581021055,US80004C2008,481199377Den vollständigen Artikel lesen
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