München - Manuel Neuer deutet das Ende seiner Karriere als Fußballer an. "Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre", sagte der 40-Jährige laut "Kicker" am Dienstag im Bayern-Trainingslager am Tegernsee.



Neuer: "Ich spiele die Spiele nicht, um zu sagen, das ist jetzt so mein letztes Spiel. Egal, ob ich jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Stadion jetzt das letzte Mal gewesen bin eventuell, aber jetzt schauen wir mal."



Klar ist, dass Neuer in der neuen Saison wieder für den FC Bayern antritt - sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2027. Und den will er offenbar auch standesgemäß erfüllen: "Wir haben es in der letzten Saison schon immer gesagt, dass jedes Spiel das wichtigste ist. So gehen wir auch in die Saison, wir wollen alle schlagen"





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